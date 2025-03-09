مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة التاسعة من "الأميرة"

مسلسلات رمضان 2025 ، تعرض اليوم، قناة أبو ظبي الإماراتية، بشكل حصري، الحلقة التاسعة من مسلسل الأميرة، للنجمة ياسمين صبري، في الساعة ٩ مساء.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل الأميرة

وعرضت، قناة أبو ظبي الإماراتية، الحلقة الثامنة من مسلسل الأميرة، للنجمة ياسمين صبري، والتي شهدت تطليق نيكولا معوض، لياسمين صبري، دون علمها، وبشكل مفاجئ، بعد أن استولى على جميع ممتلكاتها، بتوكيل رسمي عام، اقناعها بعمله له، بحجه شراء فيلا جديدة لها.

وشهدت الحلقات السابقة، من مسلسل الأميرة، للنجمة ياسمين صبري، موافقة ياسمين صبري، على طلب زوجها نيكولا معوض، بارتداء النقاب، ومقاطعة صديقاتها، ووضع حدود مع أهلها.

كما شهدت موافقة مها نصار، الرجوع لخطيبها، بعد إلحاح كبير منه، فيما استمرت في معاملتها السيئة له.

وتصاعدت الأحداث، مع ولادة ياسمين صبري، لابنها، إصرار نيكولا معوض على عدم إخبار أهلها، لتغضب وفاء عامر، وتصفعه وتتشاجر معه ومع ابنتها.

مسلسل الاميرة

مسلسل الاميرة

كما شهدت الحلقات السابقة من مسلسل الأميرة، تعرض نيكولا معوض لحادث سير مدبر، لسرقة هاتفه المحمول.

وتشاجرت ياسمين صبري، مع زوجها نيكولا معوض، بسبب معاملته لأهلها، في المستشفى، عندما حضروا للاطمئنان عليه، لتطلب ياسمين الطلاق منه.

كما طلب نيكولا معوض من ياسمين صبري، في إحدى حلقات المسلسل السابقة، ارتداء النقاب، وهو ما جعل ياسمين تطلب مهلة للتفكير.

وعلمت ياسمين صبري بخبر حملها، ليطلب منها نيكولا معوض، عدم إخبار أحد.

فيما شهدت الحلقة الثالثة، من مسلسل الأميرة، للنجمة ياسمين صبري، أحداثًا مثيرة، كان أبرزها، معرفة ياسمين صبري، بتقديم زوجها نيكولا معوض، استقالتها من عملها، دون علمها، وحين علمت ياسمين تشاجرت معه، ليدفع لها ٢ مليون جنيه مقابل تركها لشغلها، كما وعدها صبري، بشركة خاصة لها.

مسلسل الاميرة

تفاصيل مسلسل الأميرة

مسلسل الأميرة، مكون من ١٥ حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كل من نيكولا معوض وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، هاجر عفيفي.

ياسمين صبري

يذكر أن ياسمين صبري، قدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبد المعطي. وإخراج محمد عبد السلام.

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