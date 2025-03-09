ساخرون.. وزارة التموين: كل صباع محشى بياكله المواطن في رمضان مدعوم من الحكومة بـ 13 جنيه!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن مسؤولًا كبيرًا بوزارة التموين عقد مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن زيادة الدعم المقدم للمواطنين فى مختلف السلع الغذائية خلال شهر رمضان.



صرّح بذلك مصدر فشار غاوي تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للمسئول الكبير قائلًا: معظم الأسر المصرية بتحب عمايل المحشى بأنواعه فى رمضان.. ليه الحكومة مش بتدعم الخضار؟!

فرد عليه مسئول التموين ساخرًا: بالعكس.. دا كل صباع محشى بياكله المواطن فى شهر رمضان مدعوم من الحكومة بـ 13 جنيه.. خصوصًا الكرنب وورق العنب!

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