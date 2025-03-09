الحبس 3 سنوات لمتهمين بالنصب عبر تليجرام

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المسئولين عن إحدى المنصات الإلكترونية، بالحبس لمدة 3 سنوات، بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال تطبيق تليجرام



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة من مواطنين تفيد بتعرضهم للنصب من خلال منصة إلكترونية والاستيلاء على أموالهم بزعم إعطائهم أرباحا.



وأضاف التحريات أن الضحايا تعرضوا للنصب عبر تطبيق التليجرام وإيهامهم بالحصول على أرباح مادية مرتفعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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