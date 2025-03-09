الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس 3 سنوات لمتهمين بالنصب عبر تليجرام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المسئولين عن إحدى المنصات الإلكترونية، بالحبس لمدة 3 سنوات، بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال تطبيق تليجرام 


تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة من مواطنين تفيد بتعرضهم للنصب من خلال منصة إلكترونية والاستيلاء على أموالهم بزعم إعطائهم أرباحا.


وأضاف التحريات أن الضحايا تعرضوا للنصب عبر تطبيق التليجرام وإيهامهم بالحصول على أرباح مادية مرتفعة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة القاهرة الاقتصادية المنصات الالكترونية النيابة العامة

مواد متعلقة

جامعة القناة تنظم ندوة توعوية حول سبل الحماية من الاحتيال الإلكتروني (صور)

مصير مجهول لآلاف العمال بجنوب شرق آسيا بسبب مراكز الاحتيال

ads

الأكثر قراءة

قبل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، خطوات تحويل سيارتك إلى الغاز الطبيعي بسهولة

الكشف عن كواليس تدخل محمد صلاح لمنع ليفربول من التغيير أمام ساوثهامبتون

جنرال أمريكي سابق يحذر من أمر خطير للغاية يدفع الدول العربية للحرب مع إسرائيل

إيلون ماسك: ستارلينك العمود الفقري لأوكرانيا وإيقافها سيدمر كييف بالكامل

ربة منزل تطعن شقيق زوجها بمقص في سوهاج

براتب يصل لـ 41 ألف جنيه، فرص عمل للمدرسين في إحدى الدول الخليجية

الشهيد أحمد المنسي، أسطورة الصاعقة التي أرعبت الإرهاب

بعد 85 يومًا، الخلافات تضرب مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

منوعات

المزيد

الملك تشارلز يعقد صفقة ملكية بـ300 مليون دولار لشراء راحة زوجته

تسببت في حرق سيارة، ما هي لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن في رمضان؟

اليونسكو تحذر: دولة واحدة في العالم تمنع الفتيات من الذهاب للمدارس

نشطاء مؤيدون لأوكرانيا يطاردون نائب الرئيس الأمريكي ويثيرون الرعب في قلب ابنته

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم السبت 8/3/2025

أسعار السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة دومة الجندل وأبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية

سبب حذف البسملة من سورة التوبة ومجيئها مرتين في سورة النمل

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وأجرهم في الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية