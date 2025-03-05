الأربعاء 05 مارس 2025
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خارج الحدود

ترامب يهدد كندا ويسخر من ترودو

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بمزيد من التصعيد في الحرب التجارية، بعد فرض واشنطن رسوما بنسبة 25 % على الواردات من الدولة المجاورة.

وسخر ترامب مجددًا من رئيس وزراء كندا واصفًا إياه بـ "الحاكم ترودو"، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، ليحط من قدر كندا ويصفها بأنها ولاية أمريكية.

وكتب ترامب: "من فضلكم اشرحوا لترودو حاكم كندا، أنه عندما يفرض رسومًا انتقامية على الولايات المتحدة، سترتفع الرسوم التبادلية على الفور بنفس القدر!".

 

حرب تجارية

واتهم ترودو أمس الثلاثاء الولايات المتحدة بشن حرب تجارية عن طريق فرض رسوم، وتعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات الانتقامية.

فيما قال ترودو في مؤتمر صحفي: "شنت الولايات المتحدة اليوم حربًا تجارية على كندا، أقرب شركائها وحلفائها، وأقرب أصدقائها".

وأضاف: "إن الكنديين منطقيون ونحن مهذبون، لكننا لن نتراجع عن الحرب عندما تكون بلادنا ورفاهية جميع من فيها في خطر".

وخاطب ترودو ترامب مباشرة قائلًا: "ليس من عادتي أن اتفق مع (وول ستريت جورنال)، لكن يا دونالد، إنهم يشيرون إلى أنه رغم أنك رجل ذكي للغاية، إنه هذه الخطوة غبية للغاية".

 

كندا ترد برسوم مماثلة

كما أشار ترودو إلى أن الحكومة الأمريكية قررت أن تجعل الحياة اليومية للأمريكيين أكثر غلاءً، لافتًا إلى اضطراب البورصات والتضخم الذي أوضح أنها من المقرر أن ترتفع على نحو مثير.

وكان ترامب فرض رسوما بنسبة 25 % على الواردات الأمريكية من كندا، والمكسيك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في تمسك لتعهد قد قطعه من قبل.

في حين كان ترودو أعلن عن رسوم بنسبة مماثلة (25 %)، على واردات بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أمريكي) من الولايات المتحدة،

وأضاف أن كندا عازمة على اتخاذ إجراءات إضافية كي تظهر لترامب "أنه ليس هناك فائزون في حرب تجارية".

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