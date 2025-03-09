الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

حملات في 4 مدن بسوهاج للقضاء على ظاهرة انتشار الألعاب النارية

حملات فى سوهاج للقضاء
حملات فى سوهاج للقضاء على ظاهرة انتشار الألعاب الناري

نفذت محافظة سوهاج بالاشتراك مع الوحدات المحلية والشرطة والتموين حملات مكبرة للمكافحة ظاهرة انتشار الألعاب النارية، لمنع تداول الألعاب النارية في 4 مدن، وهي أخميم والمنشاة وحى غرب وساقلتة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بحملات مكبرة على أماكن تداول الألعاب النارية، استهدفت شوارع " الترعة المردومة، وعالم التصوير، وكازالوفي، وأبو بكر العجمي، ومنطقة المساكن الشعبية بأخميم "، وقد أسفرت الحملات عن تحرير ٨ محاضر لترويج مواد مجهولة المصدر، وضبط عدد ١٧٠ علبة مختلفة الأنواع.

حملات فى 4 مدن بسوهاج للقضاء على ظاهرة انتشار الألعاب النارية

وفي مركز ومدينة المنشاة شملت الحملات المرور على قرى " عزبة النمر، والهماص، والدويرات، وأولاد علي"، وأسفرت عن ضبط 200 علبة ألعاب نارية، وعدد 7٥٠٠ قطعة ألعاب نارية، وتم تحرير 5 محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري المتابعة المستمرة للحملات.

وأسفرت الحملات المكبرة بمركز ومدينة ساقلتة عن ضبط 15000 قطعة ألعاب نارية، وتحرير 5 محاضر حيازة ألعاب نارية، بالتعاون مع التموين والرقابة التموينية، كما تم تحرير 7 محاضر جنح، بالإضافة إلى فحص شكوى خاصة بزيوت السيارات وتحرير 7 محاضر جنح عدم إعلان عن الأسعار.

إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين ووضع المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة

 

وفي حي غرب سوهاج، تم تحرير محضرين  لحيازة ألعاب نارية، وضبط 2 كرتونة كبيرة بها كميات من الألعاب النارية والمفرقعات، وعدد 122 علبة ديناميت متنوعة، و83 كيس بومب، و3 لفات صواريخ نارية ودخان تحتوي على 9 صاروخ.

 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه تلك المخالفات، ووضع المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وأكد محافظ سوهاج على استمرار تلك الحملات بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة لمواجهة تلك الظاهرة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

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الاجراءات القانونية ضد المخالفين مدينة ساقلتة محافظ سوهاج مدينة أخميم مدينة المنشاة محافظة سوهاج

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