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ربة منزل تطعن شقيق زوجها بمقص في سوهاج

ربة منزل ضربت شقيق
ربة منزل ضربت شقيق زوجها بمقص

تعدت ربة منزل في مركز طهطا بسوهاج على شقيق زوجها بآلة حادة " مقص " كان بحوزتها بسبب خلافات أسرية وذلك لقيام المصاب بضرب نجلة المتهمة. 

فى السحور ربة منزل ضربت شقيق زوجها بمقص بسبب ضرب نجلتها بسوهاج 

كان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مامور مركز شرطة طهطا يفيد بوصول علي ا ع م 50 عاما عامل إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة مصابًا جرح طعني شبه نافذ بالظهر ومقيم بمركز طهطا.

واتهم شقيق المصاب عبد اللطيف 60 عاما مزارع، زوجة شقيقهما إيمان ص م م 35 عاما ربة منزل بالتعدي علي شقيقه المذكور بالضرب بآله حاده " مقص " كان بحوزتها مما نتج عنه إصابة شقيقه المشار إليها بسبب خلافات أسرية لقيام المصاب بضرب نجلة المتهمة دون حدوث إصابتها .

وتم ضبط المتهمه والآداه المستخدمة عبارة عن مقص بإرشادها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لذات السبب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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