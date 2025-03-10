الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الارز، فيتو
سعر الارز، فيتو

أسعار الأرز اليوم،   تشهد اسعار الارز استقرار ملحوظا خلال بداية الشهر الكريم  ،  وتعتبر سلعة الأرز من أهم السلع والاطباق الرئيسية على السفرة خلال شهر رمضان، وتشهد معدلات الطلب على الأرز زيادة  ملحوظة فى  السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية

 

 سعر كيلو الأرز اليوم  الاثنين 
وطرح العديد من الشركات المنتجة للأرز  عروض أسعار على الأرز وتتراوح الأسعار بين  26، 30 و35 جنيها للكيلو المعبأ. وتشهد  أسعار الأرز استقرارا ملحوظا وذلك من خلال قيام الشركات المنتجة بطرح العديد من العروض للجمهور.

 

 

 

أسعار الأرز اليوم    

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيه للطن. 

سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض 27-29 ألف جنيه للطن.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

أسعار الأرز اليوم

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

أرز أبيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

 استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية

 وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية، وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 33 جنيه للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

سعر الأرز

وأشار إلى استقرار أسعار الأرز خلال  الفترة  الحالية، لن يكون هناك حاجة إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات  في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين سعر كيلو الأرز الأرز

الأكثر قراءة

مصطفى يونس يكشف مفاجأة بشأن فشل صفقة انتقال زيزو للأهلي

درجات الحرارة تتجاوز الثلاثينات، موجة حارة تضرب البلاد بدءا من الثلاثاء

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز وأخري أجرة بالطريق الزراعي بالقليوبية (صور)

دينك إيه؟ رد صادم وغير متوقع من يوسف زيدان

أحمد كريمة: على المرأة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من الفاحشة

سابته قبل الفرح بأسبوع، هدى الإتربى تدخل في نوبة بكاء بسبب خطيبها(فيديو)

نجل الشهيد أحمد المنسي: أبي كان حافظا للقرآن وحريصا على هذه العادة (فيديو)

منوعات

المزيد

خبيرة لغة جسد: نظرات حب خجولة بين ويليام وكيت في يوم الكومنولث

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الزبير بن العوام "حواري رسول الله"

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر: رمضان شهر الانتصارات للمسلمين قديمًا وحديثًا

الإفتاء توضح حكم إمساك المرأة عن المفطرات إذا طهرت من الحيض في نهار رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية