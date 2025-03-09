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رياضة

حكيمي يتفوق على مبابي، مفاجآت في قائمة أسرع لاعبي دوري أبطال أوروبا

حكيمي
حكيمي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن ترتيب أسرع اللاعبين منذ بداية مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

أسرع اللاعبين في دوري أبطال أوروبا 

في أبرز مفاجآت التصنيف الجديد، احتل مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي المركز الثالث خلف إيرلينج هالاند وزميله السابق في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي.


ويعد مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند أسرع لاعب في مرحلة الدوري من "دوري أبطال أوروبا"، والتي غادرها السيتي مبكرًا على يد ريال مدريد وبلغت سرعة الدبابة النرويجية حوالي 36.6 كلم في الساعة.

بينما جاء الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن للفريق الباريسي في المرتبة الثانية بمعدل سرعة بلغ 36.5 كلم في الساعة.

وجاء ثالثًا، كيليان مبابي والذي يبدو أنه لم يستعد عافيته البدنية بشكل كامل، وسجل الفرنسي سرعة قصوى بلغت 36.4 كلم في الساعة.

ويليه، جناح مانشستر سيتي ماتيوس نونيس بعدل 36.3 كم/ساعة.

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