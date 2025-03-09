الداخلية تواصل مبادرة توزيع المساعدات العينية على الأسر الأكثر احتياجًا

تواصل وزارة الداخلية، مبادرة (مأموري مراكز وأقسام الشرطة) لتوزيع المساعدات العينية بالمجان على الأسر الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.



ويأتى ذلك فى إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستمرارًا للجهود التي تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا، وفي إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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