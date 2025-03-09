المرصد السوري: قوة إسرائيلية تتوغل في ريفي درعا والقنيطرة

أعلن "المرصد السوري" لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن عدة مناطق في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوب سوريا، والريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، شهدت سلسلة توغلات إسرائيلية خلال الساعات الماضية.

تحركات إسرائيلية في سوريا

وقال المرصد أنه في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا اقتحمت قوة إسرائيلية المنطقة للمرة الثانية خلال 24 ساعة، حيث يرجح أنها نفذت عمليات تفتيش عن أسلحة، كما توغلت قوات أخرى داخل قرية صيصون ودخلت السرية العسكرية السابقة هناك.

وأضاف أنه في الريف الأوسط للقنيطرة، توغلت قوة إسرائيلية في قرية رسم الحلبي، مستهدفة "السرية العسكرية السابقة" بعمليات تجريف قبل أن تغادر الموقع مباشرة.

وذكر المرصد أن هذه التحركات جاءت بعد اقتحام قوات إسرائيلية مدعومة بآليات وجنود يوم أمس قرية جملة في منطقة حوض اليرموك، ونفذت عملية مداهمة لعدد من المنازل وسط تحركات عسكرية مفاجئة في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.