الأحد 09 مارس 2025
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خارج الحدود

المرصد السوري: قوة إسرائيلية تتوغل في ريفي درعا والقنيطرة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن  "المرصد السوري" لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن عدة مناطق في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوب سوريا، والريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، شهدت سلسلة توغلات إسرائيلية خلال الساعات الماضية.

تحركات إسرائيلية في سوريا 

وقال المرصد أنه في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا اقتحمت قوة إسرائيلية المنطقة للمرة الثانية خلال 24 ساعة، حيث يرجح أنها نفذت عمليات تفتيش عن أسلحة، كما توغلت قوات أخرى داخل قرية صيصون ودخلت السرية العسكرية السابقة هناك.

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وأضاف أنه في الريف الأوسط للقنيطرة، توغلت قوة إسرائيلية في قرية رسم الحلبي، مستهدفة "السرية العسكرية السابقة" بعمليات تجريف قبل أن تغادر الموقع مباشرة.

وذكر المرصد أن هذه التحركات جاءت بعد اقتحام قوات إسرائيلية مدعومة بآليات وجنود يوم أمس قرية جملة في منطقة حوض اليرموك، ونفذت عملية مداهمة لعدد من المنازل وسط تحركات عسكرية مفاجئة في المنطقة.

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سوريا القنيطرة اليرموك

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