الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الرهن العقاري من الألف للياء، كل ما تحتاج معرفته قبل التوقيع

الرهن العقاري، فيتو
الرهن العقاري، فيتو

يُعد الرهن العقاري واحدًا من أهم الأدوات القانونية التي تُستخدم في ضمان حقوق الدائنين عند منح القروض، لا سيما في صفقات العقارات. يتيح هذا النظام للدائن الحق في استيفاء دينه من قيمة العقار في حال تعثر المدين عن السداد، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في المعاملات المالية الكبرى.

ما هو الرهن العقاري؟

الرهن العقاري هو عقد قانوني يربط بين طرفين: المدين (الراهن) الذي يقدم عقاره كضمان لسداد التزاماته المالية، والدائن (المرتهن) الذي يملك حق استيفاء دينه من العقار المرهون إذا فشل المدين في السداد. ورغم أن العقار يظل ملكًا للمدين، إلا أنه يكون مُقيّدًا قانونيًا بحيث لا يمكن التصرف فيه بحرية إلا وفقًا للشروط المتفق عليها.

ملامح الرهن العقاري

حق التصرف في العقار: يظل العقار المرهون ملكًا للراهن، ولكن مع وجود قيود قانونية تحمي حقوق الدائن.

ضمان سداد الديون: يمنح الرهن العقاري للدائن أولوية قانونية في تحصيل مستحقاته عند بيع العقار.

ضرورة التسجيل: يشترط القانون تسجيل الرهن العقاري في السجل العقاري ليكون نافذًا قانونيًا، مما يضمن حقوق جميع الأطراف.

التأثير على المدين: لا يعني الرهن فقدان الملكية، لكنه يفرض قيودًا على التصرف في العقار حتى يتم سداد الالتزامات.

استخدامات الرهن العقاري

شراء العقارات: يحصل الأفراد على قروض بنكية لشراء منازلهم، مع رهن العقار كضمان.

تمويل المشاريع: يستخدم بعض رجال الأعمال العقارات كضمان للحصول على تمويل من البنوك.

شروط تسجيل الرهن العقاري

لتنفيذ عقد الرهن العقاري بشكل قانوني، يجب تسجيله في السجل العقاري لضمان حقوق جميع الأطراف. كما يشترط أن يكون كل من الراهن والمرتهن مؤهلين قانونيًا لإبرام العقود، مع ضرورة وضوح قيمة الدين وشروط السداد. علاوة على ذلك، لا يجوز للراهن التصرف بالعقار بطريقة تضر بحقوق الدائن.

في النهاية يُعتبر الرهن العقاري أداة مالية فعالة، لكنه يحتاج إلى التزام دقيق بالشروط القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار في المعاملات العقارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرهن العقاري حقوق الدائنين منح القروض العقارات ضمان حقوق الدائنين
ads

الأكثر قراءة

قبل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، خطوات تحويل سيارتك إلى الغاز الطبيعي بسهولة

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مرموق

إيلون ماسك: ستارلينك العمود الفقري لأوكرانيا وإيقافها سيدمر كييف بالكامل

ربة منزل تطعن شقيق زوجها بمقص في سوهاج

درجات الحرارة اليوم الأحد 9 - 3 - 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 9 مارس 2025 في مصر

انخفاض سعر الفراخ اليوم الأحد 9 مارس 2025

فاز بمسابقة حفظ القرآن، من هو محمد حسن "الطالب الكفيف" بعد إمامته المصلين في الجامع الأزهر

منوعات

المزيد

تسببت في حرق سيارة، ما هي لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن في رمضان؟

اليونسكو تحذر: دولة واحدة في العالم تمنع الفتيات من الذهاب للمدارس

نشطاء مؤيدون لأوكرانيا يطاردون نائب الرئيس الأمريكي ويثيرون الرعب في قلب ابنته

الآلاف يشاركون في مظاهرات يوم المرأة العالمي بفرنسا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم السبت 8/3/2025

أسعار السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الصاغ علوي ينضم لعصابة الأشقياء لإنقاذ المقبرة في الحلقة الـ 8 من مسلسل النص (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، موضوع خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مرموق

9 رمضان عام 297هـ، وفاة أبو بكر محمد بن داود مؤسس المذهب الظاهري

المزيد
الجريدة الرسمية