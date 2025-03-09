الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر تحتفل بيوم الشهيد اليوم

يوم الشهيد
يوم الشهيد
ads

تحتفل مصر اليوم 9  مارس بيوم الشهيد والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969 وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف حيث نال الشهادة فقد كان مثالًا للقائد الشامل المضحي لذلك اختير هذا اليوم لتتذكر فيه مصر والقوات المسلحة من ضحوا في سبيلها.

الفريق عبد المنعم رياض واحدا من أشهر العسكريين العرب

ويعتبر الفريق عبد المنعم رياض واحدا من أشهر العسكريين العرب حيث شارك في الحرب العالمية الثانية بين عامي 1941 و1942، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967، كما أشرف على الخطة المصرية لتدمير خط بارليف خلال حرب الإستنزاف  وحصل على العديد من الأوسمة والأنواط مثل ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ووسام نجمة الشرف ووسام الجدارة الذهبي ووسام الأرز الوطني بدرجة ضابط كبير من لبنان ووسام الكوكب الأردني من الطبقة الأولى، كذلك تم تكريمه بوضع اسمه على الكثير من الميادين العامة والشوارع فى مصر والدول العربية تكريما له.

 

وتحرص الدولة والقوات المسلحة على الاحتفال بيوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء والمصابين وتوفير سبل الرعاية لهم تقديرا للتضحيات الكبيرة التي قدمها أبطال الوطن لحماية الشعب المصري وأمن واستقرار الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق اول عبد المنعم رياض يوم الشهيد القوات المسلحة
ads

الأكثر قراءة

قبل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، خطوات تحويل سيارتك إلى الغاز الطبيعي بسهولة

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مرموق

إيلون ماسك: ستارلينك العمود الفقري لأوكرانيا وإيقافها سيدمر كييف بالكامل

ربة منزل تطعن شقيق زوجها بمقص في سوهاج

درجات الحرارة اليوم الأحد 9 - 3 - 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 9 مارس 2025 في مصر

انخفاض سعر الفراخ اليوم الأحد 9 مارس 2025

فاز بمسابقة حفظ القرآن، من هو محمد حسن "الطالب الكفيف" بعد إمامته المصلين في الجامع الأزهر

منوعات

المزيد

تسببت في حرق سيارة، ما هي لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن في رمضان؟

اليونسكو تحذر: دولة واحدة في العالم تمنع الفتيات من الذهاب للمدارس

نشطاء مؤيدون لأوكرانيا يطاردون نائب الرئيس الأمريكي ويثيرون الرعب في قلب ابنته

الآلاف يشاركون في مظاهرات يوم المرأة العالمي بفرنسا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم السبت 8/3/2025

أسعار السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الصاغ علوي ينضم لعصابة الأشقياء لإنقاذ المقبرة في الحلقة الـ 8 من مسلسل النص (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، موضوع خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مرموق

9 رمضان عام 297هـ، وفاة أبو بكر محمد بن داود مؤسس المذهب الظاهري

المزيد
الجريدة الرسمية