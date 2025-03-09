مصر تحتفل بيوم الشهيد اليوم

تحتفل مصر اليوم 9 مارس بيوم الشهيد والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969 وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف حيث نال الشهادة فقد كان مثالًا للقائد الشامل المضحي لذلك اختير هذا اليوم لتتذكر فيه مصر والقوات المسلحة من ضحوا في سبيلها.

الفريق عبد المنعم رياض واحدا من أشهر العسكريين العرب

ويعتبر الفريق عبد المنعم رياض واحدا من أشهر العسكريين العرب حيث شارك في الحرب العالمية الثانية بين عامي 1941 و1942، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967، كما أشرف على الخطة المصرية لتدمير خط بارليف خلال حرب الإستنزاف وحصل على العديد من الأوسمة والأنواط مثل ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ووسام نجمة الشرف ووسام الجدارة الذهبي ووسام الأرز الوطني بدرجة ضابط كبير من لبنان ووسام الكوكب الأردني من الطبقة الأولى، كذلك تم تكريمه بوضع اسمه على الكثير من الميادين العامة والشوارع فى مصر والدول العربية تكريما له.

وتحرص الدولة والقوات المسلحة على الاحتفال بيوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء والمصابين وتوفير سبل الرعاية لهم تقديرا للتضحيات الكبيرة التي قدمها أبطال الوطن لحماية الشعب المصري وأمن واستقرار الوطن.

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