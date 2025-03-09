حبس لص حاول سرقة مكبر صوت من مسجد بالحوامدية

أمرت نيابة الجيزة بحبس لص حاول سرقة مكبر صوت من مسجد بمدينة الحوامدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأفاد شهود العيان بأنهم اكتشفوا سرقة اللص لمكبر الصوت في الجامع، فامسكوا به وطلبوا الشرطة التي أحضرت وألقت القيض عليه.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من قسم شرطة الحوامدية، يفيد بالقبض على «كريم. س»، 25 سنة، عاطل أثناء قيامه بكسر قفل باب مسجد الرحمة بدائرة القسم، وفك مكبر الصوت.

وأفادت التحريات، بأن الأهالي شعروا بالمتهم وأمسكوا به وقاموا بتسليمه لللشرطة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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