الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

بدء أولى جلسات محاكمة ناقد بتهمة إزعاج الفنان هاني شاكر

هاني شاكر، فيتو
هاني شاكر، فيتو

تنظر المحكمة الاقتصادية بعد قليل أولى جلسات محاكمة أحد النقاد الفنيين بتهمة إزعاج الفنان هاني شاكر في مقال كتبه واتهم المطرب بإهانة الفن المصري.

وجاء في البلاغ المقدم من المطرب هاني شاكر أنه يتهم “ط. أ”؛ لأنه بتاريخ 8 يناير 2022 كتب الأخير مقالا بإحدى الجرائد هاجمه فيه باعتباره نقيب المهن الموسيقية.


وأضاف البلاغ أن كاتب المقال قال فيه: إن الفنان هاني شاكر بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربي المهرجانات والتي طلب فيها تغيير مطربي المهرجانات لأسمائهم، حيث قرر المشكو في حقه أن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية، مشيرا إلى أن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري.

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المحكمة الإقتصادية هاني شاكر مطربي المهرجانات
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