بسبب بطارية، اشتعال النيران بسيارة نقل على الطريق الصحراوي في سوهاج

شب حريق هائل فى سيارة نقل خاصة للنقل والتجارة والتوزيع بسبب ماس كهربائي بالبطارية السيارة علي الطريق الصحراوي الغربي اتجاه سوهاج بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.



كان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد باشتعال النيران بسيارة على الطريق الصحراوي الغربي اتجاه سوهاج بمركز البلينا.



وتبين أثناء سير السيارة نقل بكونتينر " فارغة " ملك شركة خاصة للنقل والتجارة والتوزيع بسوهاج " بقيادة فيصل ع ب 60 عاما سائق ومقيم دائرة مركز سوهاج علي الطريق الصحروى فوجئ قائدها بانبعاث أدخنة من مقدمة السيارة وأسفل الكابينة واشتعال النيران بها.



وانحصرت التلفيات باحتراق كابينة السيارة والجزء الأمامي منها وافاد قائد السيارة بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق بسبب ماس كهربائي بطارية السيارة ولم يتهم أحد، ونفي الشبهة الجنائية.



وأفاد عادل م م 50 عاما مدير التشغيل بالشركة ومقيم دائرة مركز ساقلته بمضمون ما سبق، ونفي الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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