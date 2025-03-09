مسلسلات رمضان 2025، مفاجاة في أحداث مسلسل الحلانجي بين إيناس النجار ومحمد رجب

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الحلانجي مشاجرة لوردة "إيناس النجار" داخل الكباريه الذي ترقص فيه، ويبدأ حبيبها في الغيرة عليها، ويطلب منها عدم الرقص مرة أخرى.

ويقابل طه الحلانجي "محمد رجب" وردة "إيناس "والتي تخبره أن له ابنا منها أثناء علاقتهم القديمة.

ويظهر ابن طه الحلانجي وهو مع شقيقه الأكبر سعيد "أحمد وفيق" بعد أن تزوج بوردة "إيناس النجار" وخدعته بأنها حامل منه وتم تسجيل الطفل باسمه.

ويقع والد طه الحلانجي وهو موظف في إحدى المصالح الحكومية، ويدخل في شجار مع أحد العملاء بسبب عرض رشوة عليه ولكن يرفضها.

وتظهر الفنان عبير صبري وهي تعنف زوجها بسبب عدم قيامه بالنصب علي أحد رجال الأعمال، مما يجعلها تقوم بخداعه مرة أخري والتعاون مع كه الحلانجي.

وتقوم سماح "أيتن عامر" بالشكوي لوالدة طه الحلانجي بسبب تغيره معها في الفترة الأخيرة بعد علمه بمرضها، ويقوم المعلم خليل "محمد لطفي" بتوبيخ الحلانجي بعد سرقة المعلم الاسيوطي في الحلقة الماضية، مما يجعله يدخل في خلاف مع محمد لطفي.

الحلقة 7 من مسلسل الحلانجي

ويظهر مؤلف العمل محمود حمدان خلال أحداث الحلقة السابعة في شخصية صاحب الكباريه الذي تعمل فيه الراقصة إيناس النجار.

ويقيم طه الحلانجي أمسية شعرية له داخل إحدى المدارس أثناء الاحتفال بعيد الأم، ويلقي قصيدة "أنا وشي نمِّل".

أبطال مسلسل الحلانجي

ومسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية النصاب التي يقدمها محمد رجب، ويتناول العمل جانب الشر وتدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.