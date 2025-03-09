الأحد 09 مارس 2025
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سياسة

صلاح سليمان عن زيادة الرسوم القضائية: التقاضي من مسئوليات الدولة ولا يجب أن يكون بمقابل

المحامي صلاح سليمان،
المحامي صلاح سليمان، فيتو

قال صلاح سليمان، عضو مجلس المحامين السابق، والمحامي بالنقض، إنه من حيث الشكل لا يمكن قانونيًا أو دستوريًا فرض أي رسوم قضائية إلا بقانون يعرض على البرلمان ويتناقش ويحتمل من يؤيده أو يعارضه تبعات ذلك.

زيادة الرسوم القضائية 

وأكد في تصريح خاص لـ «فيتو» أن التقاضي هو من أساسيات المسئوليات الملقاة على عاتق الدولة، لا يجب أن يكون بمقابل مادي ويجب أن يكون في المتناول، وإن وجدت رسوم لابد أن تكون مناسبة ومعقولة، وتكون على الطرف الخاسر وهذه منظومة متكاملة، وبالتالي هذه الزيادات بهذا الحجم في اعتقادي أنها غير قانونية وغير سياسية وغير منطقية.

اجتماع نقابة المحامين بشأن الرسوم القضائية 

وعقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس السبت اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية، وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ 4 قرارات مهمة تم تحديدها فى بيان صادر عن نقابة المحامين.

قرارات مجلس النقابة 

وانتهى الاجتماع المشترك إلى هذه القرارات: 

أولًا:ـ الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.

ثانيًا:ـ استمرار مساعي  النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوض المجلس المجتمع له  في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.

ثالثًا:ـ وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد  البدء في ذلك الإجراء.

 

رابعًا:ـ اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.

 

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زيادة الرسوم القضائية الرسوم القضائية المحامين
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