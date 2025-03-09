الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك بقنا

حادث، فيتو
حادث، فيتو

أصيب 3 شباب، في حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك في قرية المسيد، التابعة لدائرة مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك في قرية المسيد مركز قوص.

وبعد الفحص تبين إصابة كل من؛ "حسن.م.أ، يبلغ من العمر 18 عامًا، كسر بساق القدم اليسرى، وأحمد.ن.م، يبلغ من العمر 18 عامًا، جروح متعددة بالوجه، ومصطفى.ج.م، يبلغ من العمر 18 عامًا، كدمات ورضوض متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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