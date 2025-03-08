السبت 08 مارس 2025
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حوادث

اصابة سيدة بشظايا طلق ناري في قنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

أصيبت سيدة خمسينية بشظايا طلق ناري، اليوم السبت، قبل الإفطار بدقائق خلال عودتها لمنزلها داخل سيارة في قرية حجازة بحري، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

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كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة سيدة بطلق ناري داخل سيارة في قرية حجازة مركز قوص.

وبعد الفحص تبين إصابة سيدة تُدعى ر، تبلغ من العمر 50 عامًا، بطلق ناري وهي داخل سيارة خلال عودتها لمنزلها وهي صائمة قبل الإفطار بدقايق في قرية حجازة مركز قوص، كما توضح أن المتهم يُدعى م،  أطلق الرصاصات على السائق فأصابت السيدة.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قنا قوص محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز قوص جنوب محافظة قنا

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