الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

حريق بمحل بقالة في سوهاج

حريق ارشيفه
حريق ارشيفه

تمكنت الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق  بمحل بقالة بسبب  ماس كهربائي بالمحل بقسم أول سوهاج دون خسائر فى الأرواح.

كان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بنشوب حريق بمحل بقالة ملك ياسر ح م ر 45  عاما، عامل ومقيم بذات الناحية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة  الحماية المدنية.


وأفاد مالك المحل بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وانحسرت التلفيات فى  احتراق بعض محتويات المحل، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية،  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف. 
 

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الحماية المدنية الحماية المدنية بسوهاج اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج السيطرة علي الحريق السيطرة على حريق أمن سوهاج

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