مصرع طفل غرقا داخل ترعة أثناء لهوه أمام المنزل بشبين الكوم

لقي طفل مصرعه غرقًا داخل ترعة أثناء اللعب أمام منزله بالبر الشرقي بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل البلاغ في المنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع الطفل السيد حسين حسن، ١٠ سنوات في الترعة الواقعة أمام منزله.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل سقط في الترعة ولم يعلم ذووه وبعد اختفائه أخذوا يبحثون عنه ومن ثم تم العثور عليه بعد ساعات داخل الترعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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