حق الشهيد الضائع بين وزارة التعليم ومحافظة الدقهلية في ذكرى 10 رمضان!

تخيلوا أن شهيدا في رحاب الله دافع عن مصر وشعبها والأمة العربية كلها في حرب أكتوبر المجيدة ودفع حياته في ذلك وأطلقت الدولة اسمه على إحدى مدارس دكرنس بالدقهلية تجد أسرته وتجد البلدة كلها فجأة اختفاء اسمه من عليها ووضع اسم المدينة عليها دون سبب!

تخيلوا أن ذلك يحدث والدولة بكل قياداتها وبدعم كامل من شعبنا تكرم الشهداء وأسرهم وتعيد حقوق أدبية لأصحابها رغم تأخرها نصف قرن؟! تخيلوا أن أسرة الشهيد تلهث كعب دائر من مكتب إلى مكتب ومن التربية والتعليم إلى المحليات للبحث عن سر رفع اسم ابن مصر ولم تصل إلي شيء!

هل تتخيلوا أن المأساة بدأت في ذكرى انتصارات أكتوبر واستمرت حتى العاشر من رمضان؟! هل تتخيلوا أن مسئولا في التعليم أبلغهم أنه لم تكن هناك مدرسة بهذا الإسم أصلا؟! كيف ذلك؟! وهل كان مئات الألوف من سكان المدينة وما حولها وعبر نصف قرن يخيل اليهم ؟! هل كانوا جميعا في غيبوبة؟! واذا كانوا كذلك -مثلا مثلا - فماذا عمن يحملون شهادات من مدرسة تحمل إسم الشهيد ؟! وماذا عمن يحملون بمحررات شخصية تفيد عملهم في مدرسة تحمل اسم الشهيد؟!

بل ماذا عمن يحملون أوراق خروجهم إلى المعاش -إلى المعاش يا محترم- من مدرسة تحمل اسم الشهيد؟!! وكل هؤلاء بخاتم المدرسة التي عليها اسم الشهيد؟!



هذه مسخرة كاملة الأركان لا يصح أن تستمر ولو كنت من وزير التربية والتعليم لأغلقت كل الجدل واصدرت قرارا فوريا باعادة اسم الشهيد إلي مكانه في مدخل المدرسة.. ولو كنت من محافظ الدقهلية لاتخذت القرار نفسه كأنه يصدر اليوم.. كأنه يصدر من جديد.

إسم الشهيد عادل شعلان أحد أبطال جيشنا العظيم والذي استشهد في أواخر أكتوبر من العام ١٩٧٣ أي عاش الحرب كلها حتى لقي ربه قبل وقف إطلاق النار يجب أن يعود إلى مكانه.. وعلينا الاعتذار لأسرته وللشعب المصري كله !

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