السبت 08 مارس 2025
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خارج الحدود

حماس: جهود الوسطاء مستمرة والمؤشرات إيجابية

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع اليوم السبت: إن جهود الوسطاء العرب لا تزال قائمة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

حماس: جهود الوسطاء مستمرة والمؤشرات إيجابية

وأضاف  القانوع في منشور عبر قناته على "تلغرام": "جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، والمؤشرات إيجابية بهذا الصدد".

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وتابع: "نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا، وندعو لتكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم".

وأشار المتحدث باسم "حماس" إلى أن "وفد قيادة الحركة المتواجد في القاهرة منذ أمس، يناقش سبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإلزام الاحتلال بها وآليات تطبيق مخرجات القمة العربية".

يأتي ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي  منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر بشكل كامل، فيما تشهد المفاوضات حالة من الجمود في ظل تنكر إسرائيل لاستحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي غضون ذلك، طلب مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من إسرائيل إرجاء استئنافها للحرب على غزة، في محاولة لإحداث اختراق في المحادثات.

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حماس غزة إسرائيل جيش الاحتلال

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