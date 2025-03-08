السبت 08 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس مسجل خطر في قضية تزوير محررات رسمية وتقليد الأختام بالهرم

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس مسجل خطر لممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية  بمنطقة الهرم على طريقة فيلم "ابن القنصل"، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية، متخذًا من شقة مستأجرة كائنة بمنطقة الهرم مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"– مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - 5 بطاقات دفع إلكترونى).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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