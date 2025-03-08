السبت 08 مارس 2025
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محافظات

إغلاق 40 منشأة طبية مخالفة وإعادة فتح 12 أخرى بالدقهلية

حملات صحية بالدقهلية،
حملات صحية بالدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة  بالدقهلية، إغلاق 40 منشأة طبية مخالفة وذلك أثناء قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بحملات مكبرة على العيادات والمعامل والمستشفيات خلال فبراير الماضى.

 

صحة الدقهلية: العلاج الحر يغلق 40 منشأة طبية مخالفة ويعيد فتح 12 أخرى 

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

 

المرور على 433 منشأة طبية
وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر أن فريق إدارته قام الشهر الماضي بالمرور على 433 منشأة طبية، شملت 95  عيادة خاصة مرخصة  ونحو 70 عيادة غير مرخصة، علاوة على 7 مستشفيات، وعيادات تخصصية، و64 من المراكز الطبية والمعامل.

 

فحص 6 شكاوى، وتحرير 5 محاضر 

وأضاف بأنه، تم فحص 6 شكاوى، وتحرير 5 محاضر إثبات حالة علاوة على تنفيذ قرارات  إعادة فتح  لـ12 منشأة، لافتا إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها، والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى؛ حفاظًا على حياة المواطنين.

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