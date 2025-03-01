طقوس الشراقوة في رمضان، الإفطار بمنزل كبير العائلة وتنظيم المسابقات وتقديم الوجبات لركاب القطارات

طقوس رمضان في الشرقية 2025، تتميز محافظة الشرقية بجميع قراها ونجوعها بطابع خاص في أول أيام شهر رمضان الكريم، فعلى الرغم من تشابه العادات والتقاليد المصرية في الشهر الكريم من تلاوة القرآن والتقرب والتضرع لله وقضاء معظم الأوقات في المساجد وتناول بعض الوجبات والأكلات المميزة إلا أن المجتمع الشرقاوي يتميز بطبيعة خاصة.

أبرز الأكلات والمشروبات في شهر رمضان 2025 محافظة الشرقية

وللشهر الكريم مذاق آخر في قري ونجوع محافظة الشرقية حيث تقوم معظم العائلات في القرى بافتراش الأرض حيث يتجمع أفراد كل عائلة على حدة وتأتي بوجباتها من المأكولات الشهية والمشروبات والعصائر التي ترتبط بالشهر الفضيل التي يفضلونها على مائدتهم الرمضانية مثل "المحاشي والملوخية والكنافة والقطايف" علاوة على بعض المشروبات مثل العرقسوس والتمر هندي وغيرها من المأكولات والمشروبات الأخرى التي تتفنن المرأة الشرقاوية في إعدادها وتجهيزها للشهر المبارك وعادة ما يكون الإفطار في أول أيام الشهر الكريم في منزل كبير العائلة.

طقوس ربات البيوت في ريف المحافظة.. تخزين الخضروات والبقوليات والتوابل بكميات كبيرة

تبدأ ربات البيوت خاصة في الريف قبل قدوم شهررمضان الكريم 2025 بأيام قليلة في تخزين الخضروات والبقوليات والتوابل بكميات كبيرة خوفا من جشع واستغلال التجار ورفعهم الأسعار في الأيام الأخيرة.

وتقول إحدى ربات البيوت: أول أيام الشهر الكريم له طقوس معينة داخل المنازل الريفية فبعد الذهاب للأسواق الشعبية الشهيرة وشراء كميات من الملفوف أو الكرنب والباذنجان والكوسة والملوخية "الناشفة أوالخضراء" وشراء الطيور من بعض المحال أو الأسواق الشعبية الشهيرة نستيقظ مبكرا لتجهيز المحاشي بمختلف أنواعها: "المحاشي دى حاجة مقدسة لنا بالذات اليوم الأول حتى لو الاسعار زادت اضعاف مضاعفة..اللمة مع العائلة اجمل مايميز الشهر الكريم".

تنظيم المسابقات الدينية والرياضية في محافظة الشرقية

شهررمضان الكريم 2025، كما أن أهالي الشرقية لهم طقوس أخرى في الشهر الكريم مثل تنظيم المسابقات الدينية (تحفيظ القرآن الكريم) بين الأطفال داخل المساجد بمعظم القرى والمراكز والمدن والدورات الرياضية في كرة القدم (الخماسية) والتى أصبحت إرثا يتناقله الأبناء عن الآباء والأجداد جيلا بعد جيل والتي تجذب الأنظار بشدة خلال الشهر الكريم بسبب المستوى التنظيمي الرائع التي وصلت إليه تلك الدورات الرمضانية بالإضافة لبعض التقاليع الكوميدية والغريبة التي تظهر بها.

عادات موروثة وتقديم الوجبات لركاب القطارات.. الشراقوة عزموا القطر في محطة أكياد

كما اعتاد مجموعة من الأهالي على تقديم وجبات إفطارلركاب القطارات التى يصادف دخولهم المحطات الكائنة بالمحافظة وقت آذان المغرب كعادة موروثة عن قرية أكياد التابعة لمركز فاقوس الذين “عزموا القطار” منذ نحو أكثر من نصف قرن في واقعة خط الشرق الشهيرة الذي تعطل وقت أذان المغرب أمام القرية في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم حين خرج عشرات الأهالي يتقدمهم شيوخ القرية يحملون الأطعمة ضاربين بذلك مثلا يحتذى به في الشهامة والكرم وعزموا ركاب القطار على الإفطار وبعضهم استضاف الأسر التي لديها أطفال داخل منازلهم.

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