تحرير ٦٠ محضر إشغال، رئيس حي العامرية أول تقود حملة تفتيش على المحال العامة

قادت المهندسة إنجي فتحي رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية اليوم، حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة والتأكد من ضبط الأسعار وتوفير السلع التموينية ورصد المخالفات.



يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية والتفتيش على المحلات العامة والأسواق لضبط الأسعار ورصد المخالفات الموجودة بها.

وذلك بحضور الرائد محمد مجدى مباحث التموين وسكرتير عام الحي والإدارات المعنية تم تنفيذ حملة للمرور على المحلات التجارية والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وتوفير السلع التموينية.

واستهدفت الحملة شارع الجمهورية وشارع مستشفى بدوى وشارع مستشفى الصفوة وقام مندوبي الجهات المشاركة في الحملة بإعمال شئونهم تجاه المخالفات التي تم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٥ محاضر عدم إعلان عن الأسعار و تحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير محضر غش تجاري وتحرير محضر سلع بدون بيانات تحرير ٢ محضر سلع منتهية الصلاحية وتشميع منشأة والتحفظ على ٦٨ حالة إشغال متنوع و٢٧ حالة إشغال هالك وتحرير عدد ٦٠ محضر إشغال.

ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي.

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