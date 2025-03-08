السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير ٦٠ محضر إشغال، رئيس حي العامرية أول تقود حملة تفتيش على المحال العامة

رئيس حي العامرية
رئيس حي العامرية أول تقود حملة تفتيش على المحال العامة

قادت المهندسة إنجي فتحي رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية اليوم، حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة  والتأكد من ضبط الأسعار وتوفير السلع التموينية ورصد المخالفات.
 

يرجون تجارةً لن تبور، آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح في الجامع الأزهر (صور)

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، حمزة بن عبد المطلب "أسد الله"

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية والتفتيش على المحلات العامة والأسواق لضبط الأسعار ورصد المخالفات الموجودة بها.

وذلك بحضور الرائد محمد مجدى مباحث التموين وسكرتير عام الحي والإدارات المعنية تم تنفيذ حملة للمرور على المحلات التجارية والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وتوفير السلع التموينية.

 

واستهدفت الحملة شارع الجمهورية وشارع مستشفى بدوى وشارع مستشفى الصفوة وقام مندوبي الجهات المشاركة في الحملة بإعمال شئونهم تجاه المخالفات التي تم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٥ محاضر عدم إعلان عن الأسعار  و تحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادة صحية وتحرير محضر غش تجاري وتحرير محضر سلع بدون بيانات تحرير ٢ محضر سلع منتهية الصلاحية وتشميع منشأة والتحفظ على  ٦٨ حالة إشغال متنوع و٢٧ حالة إشغال هالك وتحرير عدد ٦٠ محضر إشغال.

ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرائد محمد مجدي المهندسة انجى فتحى حي العامرية اول الفريق أحمد خالد حسن

مواد متعلقة

لامين يامال يقود هجوم برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

يرجون تجارةً لن تبور، آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح في الجامع الأزهر (صور)
ads

الأكثر قراءة

حسين فهمي يفجر مفاجأة بشأن مزاعم انتحار سعاد حسني (فيديو)

بعد الانتهاء من الكشف الجنائي، إخلاء سبيل سعد الصغير خلال ساعات

برشلونة يعلن تأجيل مباراة أوساسونا بسبب وفاة طبيب الفريق

حماس توافق على مقترح مصر بتسليم إدارة قطاع غزة للجنة الإسناد المجتمعي

حسين فهمي يكشف سر خلافه مع نبيلة عبيد

لاعبو غزل المحلة وفاركو يقفون دقيقة حداد على روح محمد السبكي (صور)

حسن الرداد: لجان إلكترونية تشوه أعمالي وهذا ما غيره ابني بحياتي

خبير: نزع سلاح المقاومة الفلسطينية لن يحدث إلا في حالة واحدة

منوعات

المزيد

اغتصاب جماعي في الهند لمواطنة وسائحة إسرائيلية

شبرا تتألق بروح الوحدة الوطنية، مائدة إفطار رمضانية تجمع المسلمين والأقباط (فيديو وصور)

هندي يدخل موسوعة جينيس بسبب شعر وجهه

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم السبت 8/3/2025

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي مقابل الليرة اليوم 2025.3.8

أسعار الذهب اليوم السبت 8-3-2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

القبض على آسر ياسين في الحلقة 8 من مسلسل قلبي ومفتاحه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الصيام لمن استعملت حبوب منع الحمل فتغيرت عادتها واستمر نزول الدم

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، حمزة بن عبد المطلب "أسد الله"

مفتي الجمهورية: انتشار العقوق وقطيعة الرحم أزمة أخلاقية تهدد كيان المجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية