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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 8-3-2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

 ننشر أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم السبت داخل الأسواق.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4708 جنيهات “بيع”، 4685جنيها “شراء”.

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4120 جنيهًا “بيع”، 4100 جنيه “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3531 جنيهًا “بيع”، 3512 جنيهًا “شراء".

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 32960 جنيها “بيع”، 32800 جنيه “شراء”.

الطلب العالمي على الذهب

وكشف تقرير توجهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الرابع لعام 2024 بالكامل، أن إجمالي الطلب السنوي على الذهب (بما يشمل المعاملات خارج البورصة) وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4974 طنًّا.

وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير جاء نتيجة معدل الشراء القوى والمستدام من البنوك المركزية ونمو الطلب الاستثماري، فيما ساهمت أسعار وكميات الذهب المرتفعة القياسية في تحقيق أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق للطلب، إذ بلغت 382 مليار دولار.

وحسب التقرير، استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة سريعة في عام 2024، إذ تجاوزت المشتريات 1000 طن للعام الثالث على التوالي.

 

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