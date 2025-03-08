السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق توك توك أصيب على يد زميله بالمرج

الاستعلام عن الحالة
الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق توك توك أصيب علي يد زميله

أمرت نيابة المرج بالاستعلام عن الحالة الصحية لسائق توكتوك أصيب بطعنة من سلاح أبيض على يد زميله في منطقة عزبة النخل وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين في منطقة عزبة النخل بدائرة قسم المرج وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين سائقي توكتوك، بسبب خلاف على أولوية التحميل، تطورت إلى مشاجرة أقدم خلالها الطرف الأول على تسديد طعنة إلى الطرف الثاني في الجانب الأيمن مما أدى إلى إصابته.


تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج قسم شرطة المرج مباحث قسم شرطة المرج قسم المرج

مواد متعلقة

3 قرارات عاجلة من النيابة في حادث طعن شاب دافع عن خطيبته في بولاق الدكرور

الحكم في طعن حزب العمل الاشتراكي 24 مارس

تجدد حبس عامل جراج طعن زميله بسلاح أبيض في الوراق

ads

الأكثر قراءة

حسين فهمي يفجر مفاجأة بشأن مزاعم انتحار سعاد حسني (فيديو)

بعد الانتهاء من الكشف الجنائي، إخلاء سبيل سعد الصغير خلال ساعات

برشلونة يعلن تأجيل مباراة أوساسونا بسبب وفاة طبيب الفريق

حماس توافق على مقترح مصر بتسليم إدارة قطاع غزة للجنة الإسناد المجتمعي

حسين فهمي يكشف سر خلافه مع نبيلة عبيد

لاعبو غزل المحلة وفاركو يقفون دقيقة حداد على روح محمد السبكي (صور)

حسن الرداد: لجان إلكترونية تشوه أعمالي وهذا ما غيره ابني بحياتي

خبير: نزع سلاح المقاومة الفلسطينية لن يحدث إلا في حالة واحدة

منوعات

المزيد

اغتصاب جماعي في الهند لمواطنة وسائحة إسرائيلية

شبرا تتألق بروح الوحدة الوطنية، مائدة إفطار رمضانية تجمع المسلمين والأقباط (فيديو وصور)

هندي يدخل موسوعة جينيس بسبب شعر وجهه

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم السبت 8/3/2025

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي مقابل الليرة اليوم 2025.3.8

أسعار الذهب اليوم السبت 8-3-2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

القبض على آسر ياسين في الحلقة 8 من مسلسل قلبي ومفتاحه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الصيام لمن استعملت حبوب منع الحمل فتغيرت عادتها واستمر نزول الدم

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، حمزة بن عبد المطلب "أسد الله"

مفتي الجمهورية: انتشار العقوق وقطيعة الرحم أزمة أخلاقية تهدد كيان المجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية