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تحرير 9 محاضر تموينية خلال حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية

حملة مكبرة بحي غرب
حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب محافظة الإسكندرية اليوم السبت، حملات مكبرة للتفتيش ومراقبة الأغذية بشوارع المكس والمفروزة.

 

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يأتى ذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والحد من الغش التجاري ووفقًا لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

كلفت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بتنفيذ حملة مكبرة مفاجئة لإزالة الإشغالات وللتفتيش ومراقبة الأغذية وأسعارها للحفاظ على سلامة المواطنين وذلك بحضور تموين غرب، رخص المحلات والمتابعة الميدانية، وإشغال الطريق بالحي.

استهدفت الحملة عدد من المنشآت والمحال بشوارع المكس وراغب باشا بمنطقتي كرموز ومينا البصل.

أسفرت الحملة عن تحرير ٩ محاضر تموينية، ٨ محضر رخص محلات وتم التنبيه على المحال بالالتزام بالتقديم الي المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقا للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل تم إزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وتم توسعة الطريق وفرض الانضباط.

ومن جانبها نوهت رئيس الحي بأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظة الإسكندرية حي غرب

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