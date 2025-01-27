اكتشف علماء الآثار البلغار خلال عمليات الحفر والتنقيب في عام 2024 أكثر من 1400 قطعة أثرية قديمة، من بينها خاتم فضي مطعم بالذهب، عثروا عليه في قلعة أورفيتش الواقعة في ضواحي صوفيا.

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

ويشير العلماء إلى أن هذا الخاتم كان ملكا للحاكم "قسطنطين" الذي يطلق عليه لقب الإمبراطور البيزنطي الأخير.



ويصف العالم فيليب بيترونوف الخاتم: "رسم على الخاتم نسر برأسين، وهو رمز للقوة التي تلقاها قياصرة بلغاريا بعد إيفان أسين الثاني من بيزنطة. وبفضل الصورة الموجودة على الخاتم والموقع المحدد للقبر في سرداب الكنيسة، تمكنا من تحديد مكان قبر الطاغية قسطنطين، الذي ورد ذكره في الأناجيل الأربعة".



خاتم الإمبراطور البيزنطي الأخير



وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف العلماء الميناء القديم، الذي يقع في محيط مدينة سوزوبول منذ العصور القديمة، ولكنه الآن تحت الماء، والعديد من المواد الأثرية - السيراميك بما فيها الجرار القديمة وهياكل خشبية ومعدات تضررت بسبب النشاط البشري.

والاكتشاف الآخر الذي حققه علماء الآثار كان في خليج تشينغين سكيلي بالقرب من مدينة بورغاس، حيث تمكنوا من إخراج قطع زجاجية مذهلة من قاع البحر، يعتقدون أنها سقطت من مركب خلال عاصفة في أواخر العصور الوسطى.



القطع الزجاجية



ووفقا للعلماء تسمح القطع الأثرية المكتشفة بالتعرف على الأحداث التي وقعت على أراضي بلغاريا منذ القدم وحتى القرن القرن السابع عشر.

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