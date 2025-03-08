السبت 08 مارس 2025
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اقتصاد

الإحصاء يستعرض إجمالي واردات مصر من قطع غيار السيارات خلال عام

قطع غيار
قطع غيار

قطع غيار السيارات. استعرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي واردات مصر من قطع غيار السيارات خلال العام 2024 الماضي، والتي شهدت ارتفاع يصل نحو  33.7% أي بمعدل شراء يصل نحو  831 مليون دولار، على عكس العام السابق الذي بلغ  622 مليون و40 ألف دولار فى عام 2023.

 

واردات مصر من السيارات التجارية

 

ووفقا لما نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ارتفعت أيضًا واردات مصر من السيارات التجارية نقل البضائع خلال عام 2024، والتي بلغت نسبة الزيادة نحو 32% لتسجل 239 مليون و267 ألف دولار، مقابل 179 مليون و901 ألف دولار فى 2023.
 

ارتفاع  واردات سيارات الركوب 

 

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن  واردات سيارات الركوب ارتفعت  بنسبة 22% لتصل إلى 2 مليار و611 مليون دولار، مقابل 2 مليار و135 مليون دولار.

واردت مصر من السيارات
واردات مصر من السيارات


 

وقفزت واردات السيارات المستخدمة في الأغراض الخاصة بنسبة 36% لتسجل 61 مليون و588 ألف دولار، مقابل 45 مليون و130 ألف دولار.

 

زيادة  واردات الجرارات والوحدات الكاملة 

وقدرت تكلفة استيراد الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنحو 109 ملايين و93 ألف دولار، مقارنة مع 13 مليون و153 ألف، وبلغت واردات مصر من سيارات الركوب تسجل 286 مليون دولار خلال ديسمبر الماضى، كما ارتفعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال ديسمبر الماضى بنسبة 16.9% لتسجل 286 مليون و27 ألف دولار، مقابل 244 مليون و509 آلاف دولار في الشهر ذاته من عام 2023.

واردت الاتوبيسات
واردت الاتوبيسات

وصعدت واردات الجرارات والوحدات الكاملة بنسبة 157% لتسجل 445 مليون و617 ألف دولار، مقارنة بنحو 172 مليون و875 ألف.

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