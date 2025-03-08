المشدد 3 سنوات لحداد بتهمة الاتجار في الترامادول بالبدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حداد بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة الاتجار في الترامادول بمنطقة البدرشين.

وكشفت التحقيقات، أن "محمد. م"، 31 سنة، حداد، في يوم 3 يناير من العام الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ووجه للمتهم أحرز سلاح ابيض "مقص" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأفاد مجري التحريات أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهم على ذمة إحدي القضايا، انتقل لحيث تواجد والمتهم وبضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر تحوي أقراص مخدرة، مبلغ مالي وهاتف محمول وسـلاح ابيض "مقص".

وتابع أنه بمواجهة المتهم قرر باحرازه للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الابيض لتقطيع وتجزئة العقاقير المخدرة.

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