خبير استراتيجي يكشف سبب غياب 7 قادة عن القمة العربية الطارئة

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القمة العربية الأخيرة عُقدت في ظل غياب 7 من رؤساء الدول العربية مثل تونس والجزائر والمغرب وأربع رؤساء دول من مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت والإمارات وسلطنة عمان والسعودية.

عدم رضا بعض القادة العرب عن بيان القمة العربية

وأوضح، أن غياب القادة العرب عن القمة يرجع إلى عدم الرضا عن بيان القمة العربية، خلاف عدم التفاؤل بمخرجات القمة العربية، مشيرًا إلى أن غياب 7 زعماء عن القمة العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستتحمل جزءا كبيرا من تمويل قطاع غزة لم يكن مؤشرا جيدا على القمة.





خطورة الموقف العربي

وأوضح أن العالم العربي بشكل عام يُدرك خطورة الموقف، ولكن تباين المواقف ما بين دول العالم العربي يُضعف القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مخرجات القمة كان يجب أن تحتوي على أدوات على أرض الواقع ووجود رد فعل حال عدم موافقة دول الإحتلال على مخرجات القمة، وماذا إذا تحفظت الولايات المتحدة علة مخرجات القمة، وهذا ما حدث بالفعل.



العربي للدراسات السياسية: دولة الاحتلال ارتكبت 900 مخالفة منذ اتفاق وقف إطلاق النار

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “ولاد البلد” المذاع على قناة “الشمس” إلي أن الكثير من المراقبين نظروا إلى القمة العربية الأخيرة بأنها جاءت متأخرة، لأن هناك مهدد حقيقي لواقع الدول الفلسطينية، حيث تتعنت دولة الاحتلال بصورة غير مسبوقة، خلاف أن دولة الاحتلال تقوم بتهجير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بصورة مماثلة لما حدث في قطاع غزة، حيث دمر 80% من مدينة جنين، وتم تدمير جزأ كبير من مخيم نور شمس، وتم تهجير 45 ألف نازح من الحدود.

وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد الدخول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة وأن هذه المرحلة ستشهد الإعلان رسميًا عن إنهاء الحرب، وانسحاب دولة الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة ومن محور صلاح الدين، وهذا الاتفاق إذا لم يُطبق فلا نستطيع الحديث عن تطبيق الرؤية المصرية لإعادة تعمير قطاع غزة.

وأوضح أن التقارير تتحدث عن أن دولة الاحتلال ارتكبت 900 مخالفة منذ اتفاق وقف إطلاق النار وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الاتفاق كان ينص على دخول 600 شاحنة يوميًا، ولكن دولة الاحتلال لم تلتزم بذلك، وكان من المفترض أن يخرج 50 من الجرحى برفقة 3 من ذويهم، ولكن لم يخرج 15 أو 20 أو 30 في أفضل تقدير، وكان من المفترض دخول 60 ألف منزل مجهز، وما دخل هو 15 ألفا فقط.



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