السبت 08 مارس 2025
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خارج الحدود

حماس: نتنياهو يتحمل مسئولية حصار وتجويع مليوني فلسطيني بغزة

الأوضاع الإنسانية
الأوضاع الإنسانية في غزة، فيتو

قالت حركة حماس في بيانها الصادر اليوم السبت: إن حكومة بنيامين نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة وحرمانهم من وسائل الحياة لليوم 7 على التوالي.

حماس تحمل نتنياهو مسؤولية الحصار على غزة 

وأضافت حركة حماس في بيانها: جريمة الاحتلال تمتد إلى أسراه لدى المقاومة الذين يسري عليهم ما يسري على شعبنا من تضييق وتجويع.

وتابعت: مجرم الحرب نتنياهو يتحمل مسؤولية تداعيات جريمة الحصار والإغلاق الوحشية وعدم اكتراثه بأسراه في قطاع غزة.

جيش الاحتلال يوقف دخول المساعدات إلى غزة 

وطالبت حماس  بوقف جريمة التجويع والحصار الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب الفاشيين على جرائمهم.

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خطة إسرائيل لإجبار حماس على إعادة الرهائن

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وغلق جميع المعابر التي تؤدي إلى القاطع.

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