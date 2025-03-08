السبت 08 مارس 2025
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خاطرة دعوية لوكيل أوقاف الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

 ألقى الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم السبت، خاطرة دعوية حول قول الله تعالى "، وذلك عقب جولته المرورية على مساجد وزوايا إدارة أوقاف الرمل، ياتى ذلك بتوجيهات كريمة من الدكتور  الوزير  أسامة السيد الأزهري - وزير الأوقاف -

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 حيث أكد وكيل الوزارة،  أن الدعاء عبادة من أجل العبادات فالله عزوجل قال في كتابه العزيز "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ"، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ".

 

وبين وكيل الوزارة، أن الدعاء سبب لدفع غضب الله عزوجل قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ".

 

وأوضح وكيل الوزارة، أن رمضان فرصة عظيمة للإكثار من الدعاء وقرع أبواب السماء فإن الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر آيات الصيام في كتابه العظيم ذكر بعدها مباشرة فأكثروا من الدعاء فليس شيء أكرم على الله من الدعاء والله سبحانه وتعالى يحب الداعين الملحين.

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الدكتور نجاح عبد الرحمن وزارة الأوقاف أسامة السيد الأزهري

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