السبت 08 مارس 2025
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تعليم قنا يعلن اسم الرائد العام المثالي

هاني عنتر الصابر
هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فيتو

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا أسماء الحاصلين على لقب رائد عام مثالي من مديري المدارس بالمراحل التعليمية الثلاثة في المسابقة التي أعدها توجيه عام التربية الاجتماعية تحت رعاية هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وإشراف سومية عبد الفتاح مدير عام الانشطة التربوية  وتنفيذ الدكتور سيد مرزوق موجه عام التربية الاجتماعية ومحمود جابر مسئول اتحاد الطلاب بالمديرية. 

 

نتيجة المسابقة في إدارات قنا

 أوضحت نتيجة المسابقة أن الحاصلين على المركز الأول هم عبد الله محمد عبد الحميد مدير مدرسة الإقباط الابتدائية بنات بإدارة نجع حمادي التعليمية، وعبد الله منصور رزق مدير سيدي عمر للتعليم الاساسي بقنا،  ومحمد عبد المنصف مدير فرشوط الثانوية الزراعية بإدارة فرشوط وذلك عن المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. 

وحصل على المركز الثاني حسين ابو الحمد علام مدير قناطر نجع حمادي الابتدائية بإدارة ابوتشت،  و محمد يوسف محمود مدير السادات الاعدادية بفرشوط، وسيد احمد حسين مدير نجع حمادي الثانوية بنات. 
فيما حصل على المركز الثالث  فتحي احمد محمود مدير وحدة الحراجية الابتدائية بقوص، وخفاجة ابراهيم علي مدير الشهيد عبد الحليم دنقل الإعدادية بقفط، والطيب خضري حسن مدير البحري قمولا الثانوية المشتركة التابعة لإدارة نقادة التعليمية.

هنأ هاني عنتر وكيل وزارة التعليم بقنا الرواد الفائزين مثنيا على دورهم وكل من شارك في المسابقة في تفعيل أنشطة وبرامج الاتحادات الطلابية واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة  و تذليل المعوقات وتطبيق أوجه الرعاية للطلاب من ذوي القدرات الخاصة وتنفيذ اللوائح والقوانين الوزارية بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالمديرية والإدارة والمدرسة.

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