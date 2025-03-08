شبرا تتألق بروح الوحدة الوطنية، مائدة إفطار رمضانية تجمع المسلمين والأقباط (فيديو وصور)

في مبادرة تعكس روح الوحدة الوطنية التي تميز المجتمع المصري، أقام النائب أبانوب عزت عزيز عضو مجلس النواب مأدبة إفطار رمضانية جمعت المسلمين والأقباط في شوارع شبرا مصر.

جسدت المائدة التي ضمت نحو 1500 شخص من أبناء دائرة الساحل نموذجًا حيًا للتعايش المشترك الذي يميز النسيج المصري.

"فطار العيلة".. مبادرة تعبر عن روح مصر الحقيقية

"فطار العيلة عشان النائب أبانوب"، هكذا وصف نعيم ناشد عم النائب الفكرة التي قامت عليها المبادرة، موضحًا خطة تقسيم الحي على أربع مراحل بواقع حفل إفطار أسبوعي، مضيفا: “فكرة تجميع المسلمين والمسيحيين بتشوفوه دايمًا في مصر”.

وأوضح أن هذه الفكرة ليست غريبة على شبرا مصر، مضيفا: “شبرا دي عائلة واحدة مسيحيين ومسلمين، كلنا إخوة في محبة وترابط أصيل بيننا”.

شبرا... نموذج مصغر لمصر الواحدة

يظهر التنوع والتعايش جليًا في تفاصيل الحياة اليومية بشبرا، حيث وصف عم النائب ذلك قائلًا: “تلاقي العمارة فيها خمسة مسلمين واثنين مسيحيين وكلهم يأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض ويروحوا المدرسة مع بعض، كلهم إخوة مع بعضهم... وهي دي مصر”.

وأكد على وحدة الشعب المصري في وقوفه خلف القيادة السياسية قائلًا: “تلاقي مصر في أيام الأزمة الشعب كله بيلتف حواليه، وإحنا بنقف مع الريس عبد الفتاح السيسي بنقول له يا ريس إحنا معاك، ونقول لك كل سنة وأنت طيب، وإحنا بنأيدك ونقول لك سير على بركة الله وربنا معاك”.

ابانوب عزت عزيز: نحن عائلة واحدة دون تمييز

من جانبه، عبر النائب أبانوب عزت عزيز عن فلسفته في العمل النيابي قائلًا: “إحنا هنا النهاردة في شبرا مصر في حي الساحل عاملين فطار اسمه فطار العيلة، وأنا مسميها فطار العيلة عشان دي عيلتي.. أنا في الدايرة هنا، مش بعتبر إني أنا نائب وهم دول مواطنين، لا إحنا كلنا عيلة واحدة، مفيش فرق بين مسيحيينها ومسلمينها أو سواء أي فرق لنا من جنس أو ديانة أو بشرة، كلنا هنا بنخدًم على بعض”.

رعاية حزبية لنموذج وطني

وأشار النائب إلى دور حزب مستقبل وطن في رعاية هذه المبادرة، موضحًا: "كلنا بنخدم بعض والنهاردة فطار العيلة دا برعاية حزب مستقبل وطن، اللي هو دايمًا مش حريص بس على الخدمات الاجتماعية في الشارع، لا حريص برضو إننا نلم الشعب كله ودا كله يبقى عيلة واحدة من كل طوائف الشعب المصري."

واختتم حديثه بتأكيد الطابع المميز لشبرا قائلًا: "شبرا مصر ليها طابع خاص عند جميع الناس وهي بتبقى رمز مشرف لكل مصر، فإحنا النهاردة عاملين حاجة بتعبر عننا".

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