السبت 08 مارس 2025
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أخبار مصر

بالورود، مطار القاهرة يحتفي بيوم المرأة العالمي داخل صالات السفر والوصول

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو
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 قامت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدى إسحق بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة داخل مطار القاهرة الدولي اليوم، والذي يوافق 8 مارس من كل عام.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية. 

تضمن الاحتفال توزيع الورود داخل صالات السفر والوصول في مباني المطار الثلاث، وذلك تقديرًا لدور المرأة الهام في المجتمع وإنجازاتها الملموسة في مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.

 

 وشهدت الفعاليات أجواءً مليئة بالبهجة، حيث قام فريق العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوى بتوزيع الورود على المسافرات، بالإضافة إلى التقاط الصور ومقاطع الفيديو التذكارية. كما تم بث إعلانات حملة “التاء المربوطة” على شاشات المطار على مدار اليوم، مع وضع مجسم ورول أب يحمل شعار الحملة داخل الصالات.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسان السيدات اللواتي أعربن عن تقديرهن لهذه اللفتة المميزة ووجهن رسائل شكر وتقدير للقائمين على الاحتفال.

يأتي هذا الاحتفال انطلاقًا من حرص الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية على الوفاء بمسؤوليتها المجتمعية، والتزامها المستمر بدعم المرأة، تقديرًا لعطائها ودورها المؤثر في مختلف المجالات.

أكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أن دعم المرأة وتمكينها يمثلان جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة، إيمانا بدورها المحوري في مختلف المجالات، ومنها قطاع الطيران.

وأضاف عرب، "نحن فخورون بالمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، فالمرأة ليست مجرد عنصر في المجتمع، بل هي ركيزة أساسية تساهم في تقدمه وازدهاره."

تم تنظيم الاحتفالية بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة/ أمل عمار.

يُذكر أن اليوم العالمي للمرأة يوافق الثامن من مارس من كل عام، ويعود تاريخه إلى انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945.

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