السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

محظورات تعرض مرتكبيها للغرامة وفقا لقانون الموارد المائية والري

الموارد المائية والرى
الموارد المائية والرى

تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة محظورات تعرض مرتكبيها للحبس والغرامة المالية الكبيرة، وذلك في خطوة لمنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه.

محظورات قانون الري الجديد

1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام.

2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.

3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.

4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.

5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار.

6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

ويعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون الموار د المائية اساليب الرى المجاري المائية تعديات النهر ماكينات الري

مواد متعلقة

قانون الموارد المائية والري، شروط تشغيل آلات رفع المياه

ضوابط ترخيص آلات رفع المياه حسب قانون الموارد المائية

100 ألف جنيه عقوبة مخالفة قانون الموارد المائية والري

5 محظورات فى قانون الموارد المائية والري الجديد

ads

الأكثر قراءة

مدير مكتبة الإسكندرية يطلق ليالى المقامات الروحية ببيت السنارى

كلها أيام وتنطلق حرب كبرى، توفيق عكاشة: إعادة سيناريو البوسنة والهرسك في سوريا و3 دول أخرى قادمة

مجدي الهواري في منشور مثير للجدل: «متصدقش إن مسلسلك ناجح.. احنا دفنينه سوا»

الموت يفجع الفنان تامر هجرس

الكهرباء تحدد 8 أسباب لرفع العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبقة الدفع

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام يسجل هدفا قاتلا في شباك السيتي بالدقيقة 84

مئات القتلى بينهم أطفال ونساء، المرصد السوري يكشف تفاصيل مذابح الساحل

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

منوعات

المزيد

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار اسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سورة يوسف وأسمائها وفضائلها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، دفاع الله عن النبي وحمايته

طالب: ليه ربنا عظَّم قدر السجود؟ رد هام من علي جمعة

فتاة تسأل: هل الصلاة بدون إسدال ولا خمار صحيحة؟ علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية