السبت 08 مارس 2025
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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف أرني سلوت المدير العام لفريق ليفربول، تشكيل فريقه ضد ساوثهامبتون على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

 

أرقام رائعة لمحمد صلاح أمام ساوثهامبتون

 وخاض الملك المصري كما تطلق عليه جماهير ليفربول، 12 مباراة ضد ساوثهامبتون، ساهم خلالها في تسجيل 13 هدفا، بعدما أحرز 9 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه، علما بأنه أحرز هدفين في فوز الفريق الأحمر 3-2 على الفريق الملقب بـ(القديسين) في مباراة الفريقين بجولة الذهاب للبطولة، التي أقيمت في نوفمبر الماضي، على ملعب سينت ماري.

 

وخلال اللقاءات الـ12 الماضية أمام ساوثهامبتون، قاد صلاح ليفربول لتحقيق 10 انتصارات مقابل التعادل في لقاء وحيد، والخسارة في مثلها.

ويسعى  محمد صلاح، إلى العودة لهز الشباك مرة أخرى، بعدما صام عن التسجيل في مباراتي ليفربول الأخيرتين أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي، وسان جيرمان بدوري الأبطال، لا سيما في ظل الدفاع الهش، الذي يعاني منه ساوثهامبتون.

 

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

وتنطلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

وتذاع مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته بشكل أكبر والاقتراب خطوة أكثر نحو لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وحقق ليفربول فوزًا صعبًا في مباراة الدور الأول من هذا الموسم على ساوثهامبتون، بثلاث أهداف مقابل هدفين.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، حيث خاض مباراة أكثر، في حين أن ساوثهامبتون لديه 9 نقاط في المركز العشرين والأخير.

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