ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة داخل ترعة في قنا

حصلت “فيتو” على أسماء ضحايا الحادث، الذي وقع اليوم السبت، إثر سقوط سيارة بيجو داخل ترعة في قرية الشيخية، مركز قفط، جنوب محافظة قنا، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.

اسماء ضحايا حادث سقوط سيارة داخل ترعة بقنا



وجاءت أسماء الضحايا والمصابين كالآتي: مصرع أبوالوفا علي جلال، 50 عامًا، سائق، وفاطمة.ح.ع، تبلغ من العمر 48 عامًا، وإصابة ابنتها ابتسام.ع.ح، تبلغ من العمر 13 عامًا، ومحمد.ع.ع، عامل، 19 عامًا، جميعهم من مركز دشنا وكانوا متجهين إلى محافظة الأقصر تم نقلهم إلى مستشفى قفط تحت تصرف الجهات المختصة.

سقوط سيارة بداخل ترعة في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل ترعة في قرية الشيخية مركز قفط.

تم انتشال الجثتين والمصابين واستخراج السيارة وجاري البحث عن ضحايا أو مصابين آخرين داخل المياه وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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