مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 9، محمد هنيدي يحاول النصب على أولاد عبدالرحيم غلاب

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل شهادة معاملة أطفال، قيام عبدالستار الكف "محمد هنيدي" بسماع شرائط التسجيل لعبدالرحيم غلاب كي يعرف مكان الذهب الذي قام بخفائه منذ 20 عامًا، ولكن في نهاية التسجيل لا يفقد أمله في العثور على الذهب.

ويبدأ عطية "محمود حافظ" مدير أعمال محمد هنيدي بمعرفة أن أولاد عبدالرحيم غلاب ليس لديهم أموال ويريدون الحصول على الذهب كي يقوموا بالسفر للخارج.

ويتقمص عبدالستار شخصية رجل صعيدي كي يشارك أولاد عبدالرحيم غلاب في شركتهم ويبدأ في النصب عليهم.

وتقوم مقبولة "سما إبراهيم" بتعنيف ابنتها لأنها بدأت التقرب من والدها عبدالستار، وأنها بعدت عن أصدقائها واتجهت لصديقة والدها الفنانة نهي عابدين.

ويظهر أحد الأشخاص داخل السجن قضي 20 عامًا من عمره داخل السجن بسبب عبدالستار الكف، والتوقعات كلها تشير إلي أن ها الشخص هو عبدالرحيم غلاب.

شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل شهادة معاملة أطفال بفرض عبد الستار سيطرته على ابنته إنجي وطليقته مقبولة بسبب حالة التسيب التي يعشيون فيها.

الحلقة 8 من مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقوم عبد الستار الكف بسماع شرائط التسجيل التي تخص عبد الرحيم غلاب، ليصل لأي معلومة تدله علي أي شيء يخص الذهب.

ويذهب عبد الستار الكف للدكتور صفوت الطبيب النفسي؛ كي يساعده في معرفة كل ما فاته، ويبدأ في إجراء عدد من الجلسات، حيث يلعب دور الطبيب النفسي الفنان محمد رضوان.

ويستمر عبد الستار الكف في البحث عن مكان الذهب الخاص بعبد الرحيم غلاب، والذي قام بإخفائه قبل الحادث الذي تعرض له.

وتقوم الطبيبة التي تلعب دورها الفنانة نهى عابدين باستدراج ابن خالتها خالد أنور، الذي يريد أن يسجل لعبد الستار الكف حلقات عبر اليوتيوب ليتسفيد منه من خلال المشاهدات.

ويبدأ مدير أعمال عبد الستار الكف في استغلال المكتب مرة ثانية، ويقوم بتعيين أحد المحامين الجدد كي يساعد عبد الستار الكف.

وتشهد أحداث العمل السابعة من مسلسل شهادة معاملة أطفال علي حصول عبد الستار الكف “محمد هنيدي” علي العثور علي خيوط جديدة في رحلة البحث عن الذهب

في تطور آخر، يعترف عبد الستار لصديقته الطبيبة بأنه عثر على ورقة تحمل اسم شخص له علاقة بعبد الرحيم غلاب، مما يقوده إلى عنوان جابر السرساوي، وهو شخص قريب من عائلة غلاب ويعرف مكان الذهب المفقود.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز.

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