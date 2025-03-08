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رياضة

مواجهة قوية بين الأهلي وسموحة في نهائي سوبر اليد للسيدات غدا

كرة اليد سيدات
كرة اليد سيدات

 كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مواجهة قوية غدا الأحد أمام نظيره سموحة في نهائي كأس السوبر المحلي للموسم الحالي. 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسموحة في التاسعة مساء الغد  بصالة حسن مصطفى المغطاة في مدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور مجلس إدارة اتحاد اليد لتسليم الجوائز الخاصة بالبطولة عقب انتهاء المباراة.

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كرة اليد الأهلي سموحة مباراة الأهلي وسموحة كأس السوبر

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