لجنة من الملاحة النهرية تفحص مركب المنصورة الجانح (صور)

قامت لجنة من الملاحة النهرية بالقاهرة بفحص مركب المنصورة الجانح بمنطقة فيلا غيث ورافقتها قوة من رجال الإنقاذ النهري والمسطحات بأمن الدقهلية، وحددت عمق منطقة الغرق الذي يقدر تقريبا بمترين ونصف.

وكان اللواء مفيد صلاح مدير عام النقل النهري تفقد مركب المنصورة الجانح.

وانتقل مدير عام النقل النهري ومسئول الحماية المدنية ولجنة من الملاحة بدمياط والقاهرة إلى الدقهلية، لعقد اجتماع للوقوف علي كيفية التعامل مع المركب.

وغمرت المياه الدور الأول في المركب الجانح في النيل بمدينة المنصورة في الدقهلية.

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يتفقدان المركب الجانح بنيل المنصورة

وقام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من خلال التنسيق مع اللواء الدكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية بتوجيه كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالانتقال الفوري إلى موقع الحادث للتعامل معه والسيطرة عليه (الحماية المدنية - المسطحات المائية قوات الإنقاذ النهري - حي غرب المنصورة - الري - حماية النيل)، حيث تبين عدم وجود أي إصابات وخلو المركب من أي أرواح.

وضع تصور لتفريغ المياه من الدور الأول بالمركب

كما توجه المحافظ يرافقه مدير أمن الدقهلية إلى موقع الحادث ووجها فرق العمل بالبدء في وضع تصور لتفريغ المياه من الدور الأول بالمركب وتم التواصل مع إدارة النقل النهرى لسرعة الانتقال لمطابقة المركب والوقوف على أسباب الحادث مع مراجعة كافة التراخيص الصادرة لها وتم تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب جنوح المركب والاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لتعويم المركب وسد جميع الفتحات أسفل خط المياه وكسح المياه الداخلية.

عدم وجود أي خسائر في الأرواح وخلو المركب من أى أشخاص

وأكدت محافظة الدقهلية عدم وجود أي خسائر في الأرواح وخلو المركب من اى أشخاص أثناء وقوع الحادث، حيث إن المركب مكون من خمسة طوابق يتم استخدام عدد منها كمطعم، ويحمل تصريحا مؤقتا من الهيئة العامة للنقل النهري ونشاطه ( مطعم وكافيه ) ولا يحمل رخصة سياحة.

أرقام محافظة الدقهلية للطوارئ

كما أكدت المحافظة استعدادها لإستقبال كافة استفسارات أو شكاوي المواطنين من خلال ( غرفة العمليات المركزية ) على الأرقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الأرضى أو المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الأرضي.

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