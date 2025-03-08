السبت 08 مارس 2025
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محافظات

كفر الشيخ الأزهرية تجري التصفية النهائية لمسابقة المعلمة القدوة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

 

أجرت منطقة كفر الشيخ الأزهرية فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة المعلمة القدوة للعام الدراسي 2024- 2025م، اليوم السبت، بقاعة اجتماعات الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، وبحضور ورعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ورئيس لجنة التقييم بالمسابقة.

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وخلال التصفيات، ناقش رئيس المنطقة،  المعلمات المشاركات بالمسابقة في خطة النشاط المقدم للمسابقة، ودورهن في المشاركات الاجتماعية بالعمل، كما حرص على الإطلاع على الأنشطة والمعروضات والنماذج الابتكارية وكيفية ربطها بالذكاء الاصطناعي، محاورًا المتسابقات حول الربط بين الوعي الديني والتطور التكنولوجي.

  • نتائج المسابقة

وأعلنت الدكتورة شيرين حشيش، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، أن نتائج المسابقة أسفرت عن فوز أميرة عوض سعد، معلمة روضة القن بسيدي سالم؛بالمركز الأول بالمسابقة، مشيرةً  إلى أنه تم تصعيدها لحضور التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية التي ستحدد لاحقًا، لافتةً إلى أن هذا التصعيد جاء عقب انعقاد لجنة التقييم التي تشكلت من مدير مرحلة رياض الأطفال، وموجه عام رياض الأطفال، والعضو الفني بالإدارة، ومدير إدارة الجودة، وإداري بالمنطقة، وترأسها رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

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معلمة الازهر طلاب معلمات كفر الشيخ
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