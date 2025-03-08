مدير النقل النهري يتفقد مركب المنصورة الجانح (صور)

تفقد اللواء مفيد صلاح مدير عام النقل النهري مركب المنصورة الجانح بمنطقة فيلا غيث بنيل المنصورة في محافظة الدقهلية.

ومن المقرر أن يعقد مدير عام النقل النهري ومسئول الحماية المدنية ولجنة من الملاحة بدمياط والقاهرة اجتماعا للوقوف على كيفية التعامل مع المركب.

وغمرت المياه، اليوم، الدور الأول في المركب الجانح في النيل بمدينة المنصوره في الدقهلية.

وقام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليه من خلال التنسيق مع اللواء الدكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهليه بتوجيه كافه الأجهزة التنفيذيه والأمنية بالانتقال الفوري الى موقع الحادث للتعامل معه والسيطرة عليه ( الحمايه المدنيه - المسطحات المائيه قوات الانقاذ النهري - حي غرب المنصوره - الري - حمايه النيل ) حيث تبين عدم وجود أي إصابات وخلو المركب من أي أرواح.

كما توجه المحافظ ويرافقه مدير أمن الدقهليه إلى موقع الحادث ووجهوا فرق العمل بالبدء في وضع تصور لتفريغ المياه من الدور الاول بالمركب وتم التواصل مع ادراة النقل النهرى لسرعة الانتقال لمطابقة المركب والوقوف على أسباب الحادث مع مراجعة كافة التراخيص الصادرة لها وتم تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب جنوح المركب والاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لتعويم المركب وسد جميع الفتحات أسفل خط المياه وكسح المياه الداخلية.

وأكدت محافظة الدقهلية عدم وجود أي خسائر في الأرواح وخلو المركب من اى أشخاص أثناء وقوع الحادث حيث أن المركب مكونه من خمس طوابق يتم إستخدام عدد منها كمطعم، وتحمل تصريح مؤقت من الهيئه العامه للنقل النهري ونشاطها (مطعم وكافيه) ولا تحمل رخصه سياحه.

كما أكدت المحافظة استعدادها لإستقبال كافة استفسارات أو شكاوي المواطنين من خلال ( غرفة العمليات المركزية ) علي الارقام التالية: 0502316644 -0502314880 -0502327792 من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

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