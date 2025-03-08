السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مسنة تعرضت للسرقة على يد خطيب حفيدتها السابق: المتهم ضربني وهددني بالقتل

متهم
متهم

 استمعت نيابة الظاهر لأقوال سيدة مسنة تعرضت للضرب والسرقة على يد خطيب حفيدتها السابق بدائرة القسم.

وقالت السيدة إنها كانت نائمة حين دخل المتهم شقتها وشعرت بحركة غريبة فاستيقظت ووجدته.

وأضافت السيدة أنها عندما حاولت الصراخ انهال عليها ضربا وسقطت مغشيا عليها وقام بسرقتها.

وأشارت السيدة إلى أن المتهم سرق ذهبها الذي ترتديه، وهو عبارة عن 3 خواتم ذهبية و2 غويشة ذهبية وسلسال وهاتفها المحمول مهددا اياها بالقتل حال إبلاغها بما حدث.

 

وقال المتهم إنه ارتكب جريمته انتقامًا من خطيبته السابقة مشيرًا إلى أن جدتها وراء فسخ الخطوبة.

 

وأضاف المتهم أنه تنفيذًا لمخطط انتقامه من خطيبته السابقة ولعلمه بثرائها انتظر حتى وقت متأخر من الليل ثم اقتحم منزلها.

وأشار المتهم إلى أنه فور دخوله الشقة انهال على المجني عليها ضربًا وركلًا انتقامًا منها حتى سقطت على الأرض مغشيًّا عليها ثم سرقها وفر هاربًا.

سرقة مشغولات ذهبية من شقة الظاهر
وكان قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) بأنها لدى حضورها لزيارة (والدتها - مقيمة بدائرة القسم) فوجئت بها مقيدة ومسجاة أرضًا وبها إصابات بكدمات متفرقة بالجسم، وإكتشافها سرقة (هاتف المحمول - مبلغ مالى - مشغولات ذهبية).

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "خطيب سابق لحفيدة المجنى عليها")، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - هاتف محمول - مبلغ من متحصلات الواقعة).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لعلمه باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وأضاف أنه قام بالاختباء داخل العقار محل سكن المجني عليها ولدى دخولها لشقتها أسرع بالدلوف خلفها والتعدي عليها بالضرب وتقييدها وسرقتها.

وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (مالك محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس "تم ضبطه").

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الظاهر قسم شرطة الظاهر أمن القاهرة

مواد متعلقة

حفظ التحقيقات في مصرع لص صعقا أثناء سرقة جهاز تكييف بالمهندسين

وزير الكهرباء يوجه بالتوسع في تركيب العدادات الكودية لمواجهة سرقة التيار

شرطة الكهرباء تحرر 3801 قضية سرقة تيار بالمحافظات خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

كلها أيام وتنطلق حرب كبرى، توفيق عكاشة: إعادة سيناريو البوسنة والهرسك في سوريا و3 دول أخرى قادمة

مجدي الهواري في منشور مثير للجدل: «متصدقش إن مسلسلك ناجح.. احنا دفنينه سوا»

الموت يفجع الفنان تامر هجرس

أسعار الذهب اليوم السبت في الأسواق بعد أسبوع من الارتفاعات

مجندة إسرائيلية مفرج عنها تثير الغضب بمقطع مستفز، والنشطاء: خليها تعود للأسر (فيديو)

تزامنا مع يومها العالمي، أبرز مكتسبات المرأة المصرية في عهد السيسي

اتحاد الكرة: حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

حسين فهمي يكشف سر عدم تعاونه مع ميرفت أمين بعد 39 سنة طلاق

منوعات

المزيد

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

فنانة من دولة مسلمة ترسم لوحتين لامرأة برماد جثتها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم السبت 8 مارس 2025

طقس اليوم، تحذيران عاجلان ومتعاقبان من الأرصاد

سعر النحاس في السوق المحلية اليوم الجمعة 7/ 3/ 2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة7/3/2025

المزيد

انفوجراف

نجمات يرفعن شعار على واحدة ونص.. أبرزهن مي القاضي ومي عمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة بدر الصغرى.. نداء أبي سفيان السبب والخوف شعار المشركين

أشهر قراء القرآن الكريم من الصحابة والتابعين

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المادية

المزيد
الجريدة الرسمية