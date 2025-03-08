المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بهتك عرض فتاة بالموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة سرقة فتاة بالإكراه وهتك عرضها بمنطقة الموسكي.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ج.ا عاطل هتك عرض المجني عليها ولامس مناطق حساسة في جسدها بالإكراه بعد أن تعدى عليها بالضرب وسرق هاتفها المحمول.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أشهر سلاح أبيض في وجه المجني عليها و تعدى عليها بالضرب وهتك عرضها.



تلقى قسم شرطة الموسكي بلاغا من ربة منزل تتهم فيه شابا بهتك عرض نجلتها.

وبإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب جريمته بسبب تعاطيه المخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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