تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في القمة 130

الدوري المصري، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك الثلاثاء القادم في الدوري.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة واشرف داري ومصطفى العش

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا

الهجوم: أشرف بن شرقي ووسام أبو علي وجراديشار

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك اتجاها لاستمرار الثنائي وسام أبو علي وجراديشار بشكل أساسي في مباراة الزمالك الثلاثاء القادم في الدوري الممتاز من أجل الإستفادة من الثنائي هجوميا.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي ثلاثي خط الوسط في تشكيل الفريق امام الزمالك في المواجهة المرتقبة بين الفريقين الثلاثاء القادم.

وعلمت فيتو أن كولر سيدفع بالثلاثي إمام عاشور ومروان عطية وأحمد رضا في تشكيل الفريق الأساسي أمام الزمالك.

كما طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فرض مزيد من السرية علي تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك الثلاثاء القادم حيث يرغب كولر في الحفاظ على تركيز اللاعبين قبل لقاء القمة 130.

وحصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تقرير فني خاص بمباراة الزمالك امس أمام مودرن سبورت في دور الـ 16 من كأس مصر وذلك من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين الثلاثاء القادم في القمة 130.

هذا ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم لبحث استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك الثلاثاء القادم في الدوري.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك الثلاثاء القادم في الدوري المصري الممتاز.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للاهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات 48 ساعة حيث يستأنف الأهلي تدريباته اليوم السبت استعدادا للقمة 130.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي علي النحو التالي:

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

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